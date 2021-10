Alphen kan met een gerust hart door met de grootscheepse Aarhof-herontwikkeling. De rechter heeft verwijten van het ‘onderhands gunnen van de opdracht’ van tafel geveegd.

Dat is de uitspraak van een kort geding dat twee weken geleden plaatsvond. Vastgoedbedrijf Porta Prima had deze aangespannen tegen de gemeente. Porta Prima vond namelijk dat er een luchtje zat aan de deal tussen de gemeente en ontwikkelaar SB Real Estate, dat De Aarhof gaat opknappen en van twee woontorens (320 woningen) en parkeergarage gaat voorzien.

Porta Prima, bestaande uit het stel Lacko Benedek en Anja van der Toorn, vond dat de gemeente de grondverkoop en de aankoop van de garage openbaar had moeten aanbesteden. De grond - het stuk waar nu het laad-en-losdeel van het winkelcentrum is, bij de Van Boetzelaerstraat - was volgens hen voor een grijpstuiver aan SB verkocht.

Volgens hen ging het om een bedrag van 500.000 euro. Terwijl Porta Prima, dat zelf ook wel graag De Aarhof had willen opknappen, een bod gedaan heeft van vijf miljoen euro. Er is sprake van 'onaanvaardbare' staatssteun, aldus Porta Prima.

Marktconform

De rechter vindt dat er gewoon volgens het aanbestedingsrecht is gehandeld als het gaat om het gunnen van de opdracht. Of er sprake is van staatssteun en of die dan ontoelaatbaar zou zijn, kan de rechter nu nog niet zeggen.

Dat komt doordat nog niet kan worden vastgesteld of de grond voor een 'marktconforme' prijs is verkocht: er ligt nu nog een conceptovereenkomst. De huidige prijs is gebaseerd op een waarde-advies en niet op een taxatie. Die taxatie moet nog plaatsvinden.

Verantwoordelijk wethouder Gerard van As is blij. "Fantastisch, het recht zal zegevieren", luidt zijn reactie. Porta Prima, dat (voor de tweede keer) een alternatief plan heeft gepresenteerd, kon nog niet reageren. Eerder liet Benedek doorschemeren de uitspraak van de rechter te zullen gaan respecteren.