Een oogje toeknijpen als fietsen, reclameborden of terrasmeubilair staat waar dit niet hoort? De vraag is of handhavers van de gemeente Alphen dat voortaan blijven doen.

Zij moeten zich namelijk óók verplaatsen in passanten die last hebben van zulke obstakels, zoals mensen die afhankelijk zijn van een rollator, elektrische rolstoel of scootmobiel. Of mensen met een visuele beperking. Om te ervaren hoe zíj zich redden, kregen Alphense handhavers (in de landelijke Week van de Toegankelijkheid) training van experts van Koninklijke Visio en Welzorg. Zo moesten zij met een donkere bril en blindenstok door de Julianastraat. De gemeente Alphen roept inwoners op fietsen en andere mogelijke obstakels zo min mogelijk in looproutes te zetten.