De Alphense wethouder Gerard van As - volgende maand wordt hij 77 jaar - laat er geen misverstand over bestaan: hij is beschikbaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en hoopt daarna met zijn job door te gaan tot en met 2026.

Waar Van As afgelopen voorjaar bij vragen over de komende verkiezingen nog wat voorzichtig was, windt hij er nu geen doekjes om. "Ik ga heel graag met Nieuw Elan de lokale verkiezingen in en uiteraard hopen we dan op een goed resultaat." NE is nu de grootste partij in de raad. Op welke plek op de kandidatenlijst Van As komt, is nog onduidelijk. Waar andere partijen, zoals CDA en GroenLinks, hun kandidatenlijst al naar buiten brachten, houdt NE de kaarten nog even tegen de borst.

Van As is nu wethouder van onder meer woningbouw en economie. De afgelopen jaren zette hij zich in voor een vitaler stadshart in Alphen, woningbouw rond de Rijnhaven en ook daar vlakbij in de Gnephoek. Dat laatste is nog onzeker, voor de Rijnhaven kreeg Alphen de zegen (en financiële steun) van provincie en Rijk.

"Ik ben nog lang niet klaar. Het stadshart met een vernieuwd winkelcentrum Aarhof, de facelift voor de Rijnhaven, voldoende woningbouw in en aan de randen van Alphen en de dorpen eromheen, dat alles wil ik zoveel mogelijk afronden. Zodat mijn opvolger straks in een gespreid bedje komt'', zegt Van As.

Zijn leeftijd zit hem niet in de weg. "Dat is maar een getal, joh. Leeftijd zegt me niks, zo goed als ik me nu voel. Ik heb ook nog een enorme drive. Als het zo doorgaat kan ik nog wel vier jaar mee, zelfs met twee vingers in mijn neus."

Van As was eerder al een poos wethouder namens de VVD in Alphen en zat ook enige tijd in de Tweede Kamer, als vertegenwoordiger van de Lijst Pim Fortuyn (en kort als zelfstandig Kamerlid).