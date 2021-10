Twee Amsterdammers die enkele weken geleden tot drie jaar cel hoorden eisen voor de overval op een winkel van T-Mobile in Alphen, hebben van de rechtbank veel hogere straffen gekregen.

Amir M. (26) kreeg vier jaar cel, een derde meer dan was geëist, en voor de eveneens 26-jarige Yassir el H. viel het vonnis zelfs precies tweemaal zo hoog uit als was geëist: vier jaar cel in plaats van de twee jaar die het OM opgelegd wilde zien. " Die geëiste straffen doen onvoldoende recht aan de ernst van de feiten en omstandigheden waaronder deze zijn begaan'', aldus de rechtbank vrijdag.

Op dinsdagochtend 10 november 2020 wachtten twee mannen met mondkapjes tot ze naar binnen mochten bij de T-Mobile aan de Van Mandersloostraat in het centrum van Alphen. Ze deden zich voor als klanten, maar zodra ze binnen waren, haalde één van hen een vuurwapen tevoorschijn.

Medepleger

Medewerkers werden bedreigd met dat wapen, moesten met hun handen achter hun hoofd op hun knieën gaan zitten. Na een kleine 10 minuten gingen de daders er met 130 mobieltjes vandoor in loodzware volle tassen die ze buiten over de grond achter zich aan sleurden. In de Lennepstraat stond een auto met chauffeur op hen te wachten. De mannen die de feitelijke overvallers zouden zijn, moeten nog bij andere rechtbanken verschijnen, omdat ze ook nog van andere feiten worden verdacht.

In de zaak bij de Haagse rechtbank draaide het nu om 'chauffeur' Yassir el H. die de overvallers bracht en haalde, en 'coördinator' Amir M. die de overval tot in de puntjes zou hebben voorbereid en alles aanstuurde, althans volgens de rechtbank. Hun rollen waren volgens de rechtbank zo groot dat ze beiden als volwaardige 'medepleger' moeten worden gezien, ondanks hun tegenwerpingen en ontkenningen. De veroordeelden moeten ook gezamenlijk 71.000 euro schadevergoeding betalen aan de winkel, zo beslisten de rechters verder nog.