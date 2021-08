De Bouwsteeg in Bodegraven is sinds maandag een bouwput. De reden? Deze steeg wordt - net als andere straten in het centrum - opgeknapt en sfeervoller gemaakt. Met meer groen, aangename verblijfsplekken en een dorpstuin voor het gemeentehuis moet het Bodegraafse centrum gezelliger worden voor inwoners, toeristen en ondernemers.