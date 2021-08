Robin Kersbergen is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD. De 28-jarige Bodegraver, die sinds 2018 in de raad zit voor de VVD, volgt Willem Zuyderduyn op die donderdag zijn taken neerlegde na onenigheid met het regiobestuur.

Kersbergen laat weten het vertrek van Zuyderduyn te betreuren. Over de toekomst is hij echter optimistisch. "Ik ga er vanuit dat we nu in rustiger vaarwater zijn beland. We hebben de afgelopen drie jaar samen veel bereikt, bijvoorbeeld rond de sport, de Bodegravenboog en het opknappen van de diverse dorpen. Als we de positieve lijn die we als fractie tot begin juli hadden weer oppakken, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we nog veel moois voor Bodegraven-Reeuwijk kunnen bereiken."

Over de inhoud van alle onrust heeft Kersbergen weinig te zeggen. "Het is zeer spijtig dat een intern meningsverschil op straat is beland en dat er veel beschadigende uitingen in de media zijn gedaan. De komende weken willen we benutten om de ontstane onrust op te lossen. We hebben er vertrouwen in dat op korte termijn te kunnen doen zodat we bij het hervatten van de politieke werkzaamheden verder kunnen op de positieve weg die we voor het reces in waren geslagen."