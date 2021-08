Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) heeft Alphen in het zonnetje gezet. Volgens Bijleveld geeft de gemeente 'het goede voorbeeld' als het gaat om veteranen.

Dat heeft Bijleveld gezegd tijdens een overleg met Kamerleden over veteranenzorg. "Er zijn goede voorbeelden waarbij de gemeente ook echt ondersteunt. Alphen aan den Rijn is een goed voorbeeld", stak ze de loftrompet over Alphen. Hier is veteranencentrum De Oude Stomp gevestigd. Daar komen oud-militairen uit Alphen, maar vooral van daarbuiten. Voorzitter Peter Fröling eerder: "Tussen de 80 en 90 procent van de bezoekers is afkomstig uit de regio.''

De Oude Stomp zat de laatste jaren geregeld in een penibele financiële situatie, met mogelijk zelfs een sluiting als gevolg. De Alphense burgemeester Liesbeth Spies sprong voor het centrum in de bres. Ze pleitte in Den Haag voor extra ondersteuning en maande regiogemeenten mee te betalen aan het centrum.

Opsteker

In november vorig jaar kregen veteraneninloophuizen zoals De Oude Stomp een extra bijdrage van Bijleveld. "Een mooie en zeer welkome financiële opsteker", reageerde het centrum.

De Oude Stomp is een plek voor ex-militairen om elkaar te ontmoeten, te klussen, te sleutelen aan auto's en eventueel te praten over hun psychische problemen.