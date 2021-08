Alphen aan den Rijn spint flink garen bij de huizenmarktgekte. Er worden bij de gemeente zoveel bouwleges geïnd dat Alphen aan den Rijn ruim een half miljoen euro meer dan verwacht vangt.

Bouwleges zijn kosten die een gemeente rekent voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag voor bijvoorbeeld het bouwen van een nieuw huis of een verbouwing die niet vergunningsvrij is. En er worden nogal wat (omgevings)vergunningen aangevraagd, zo blijkt.

Tot en met 7 juli heeft de gemeente al meer aan bouwleges verdiend dan voor het hele jaar 2021 is begroot, blijkt uit een overzicht. Het gaat om 580 vergunningen, dat zijn er 23 meer dan geraamd. Die leges leveren een ruime 3,6 miljoen euro op, en dat is 550.000 euro meer dan Alphen verwacht had.

Extra personeel

Het geld dat over is, gaat naar extra personeel. Want het team dat zich met vergunningen bezighoudt, staat door de vele aanvragen onder grote druk en kan wel wat extra collega's gebruiken. Maar meer vergunningsaanvragen zorgen ook voor meer handhavingszaken, zo zijn er meer toezichthouders en bouwinspecteurs nodig.

Ook in 2020 haalde Alphen door leges meer geld op dan verwacht. Vermoedelijk komt het door de gekte op de huizenmarkt en verbouwen mensen, die vanwege corona niet op vakantie konden en geld overhielden, vaker hun woning.