De automobilist die afgelopen weekend doorreed na een aanrijding met een scooter in Boskoop, heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 23-jarige man uit die plaats, maakte de politie maandagmorgen bekend.

Het ongeluk vond in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.00 uur plaats in de Burgemeester Colijnstraat.

De twee personen op de scooter raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Een van hen was er zo ernstig aan toe dat het slachtoffer werd behandeld door een trauma-arts die met de traumahelikopter ter plaatse landde.

De beschadigde auto werd verderop door de politie aangetroffen en is in beslag genomen voor onderzoek. De bestuurder, een 23-jarige Boskoper, meldde zichzelf de volgende dag op het politiebureau. Hij is verhoord. Het onderzoek is nog aan de gang. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van het ongeluk.