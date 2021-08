De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier mannen uit Zoetermeer en Den Haag aangehouden na een woninginbraak aan de Ridderhoflaan in Koudekerk aan den Rijn. De inbrekers probeerden aan de agenten te ontkomen door op een van hen in te rijden.

De politie snelde rond 4.00 uur naar de straat nadat er een inbraakmelding was binnengekomen. "Agenten omsingelden de woning, maar de verdachten waren er al vandoor", legt een politiewoordvoerder vandaag uit.

Een agent op de fiets zag een auto de wijk uit rijden en besloot direct een stopteken te geven. "Hierop gaf de bestuurder gas en reed op de agent in." De fietsende agent raakte hierbij lichtgewond en de verdachten gingen ervandoor.

De inzittenden van de wagen konden niet veel later toch worden opgepakt. "Andere agenten hielden de inbraakverdachten later aan bij de Hondsdijk. Het gaat om mannen van 20, 21 en twee mannen van 25 uit Zoetermeer en Den Haag."

De politie heeft de zaak in onderzoek en roept getuigen op om zich te melden. "Heeft u verdachte omstandigheden gezien in de omgeving van de Ridderhoflaan? Of heeft u beelden van deze omgeving? Neem dan contact met ons op."