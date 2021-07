Hoewel ontwikkelaar Leyten niet langer betrokken is bij plannen voor opknappen van een deel van het Boskoopse centrum (plan Zuid), is het bedrijf nog wel eigenaar van de monumentale villa Van Teylingen en heeft daarvoor bij de gemeente Alphen een sloopvergunning aangevraagd.

Dit meldt wethouder Gerard van As (ruimte, Nieuw Elan) in een brief aan Alphense raadsleden. De gemeente ziet door de opstelling van Leyten geen andere weg dan met een ontwikkelaar plannen te maken voor dit deel van het Boskoopse centrum en daarbij uit te gaan van een variant mét en zónder villa. De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de aanvraag tot sloop.

Vorig jaar bleek al dat raadsleden Helma van der Louw (CDA) en René Driesen (GroenLinks) zich zorgen maken over het lot van de bijna honderd jaar oude villa aan de Koninginneweg, die antikraak werd bewoond. Destijds meldde Leyten 'geen plannen te hebben' met het pand, nu dreigt dus sloop. De villa is gemaakt door dezelfde architect als die van het Flora-gebouw en het voormalige raadhuis in Boskoop. Beide zijn monumenten.

Leyten trok zich terug uit een plan voor herontwikkeling van het centrum. De gemeente Alphen is nu met Volker Wessels bezig nieuwe plannen te maken.