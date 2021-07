De twee tieners die waren opgepakt nadat ze vorige week in Alphen aan den Rijn bij een pinautomaat een 61-jarige man beroofden zijn weer uit de cel. Dit bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

Of het duo een bekentenis heeft afgelegd, wil het OM niet vertellen. "Beiden zullen zich later voor de kinderrechter moeten verantwoorden", aldus de woordvoerder. Of het een spoedzitting wordt, is onduidelijk.

"De zaak van de veertienjarige verdachte uit Rotterdam, die als eerste werd opgepakt, wordt gedaan door de rechtbank daar", meldt het OM in Den Haag. De zaak van de enkele dagen geleden aangehouden veertienjarige Alphenaar zal door de Haagse rechtbank worden gedaan.

Het slachtoffer pinde vrijdagmiddag bij een automaat in de Castellumstraat, in het Alphense centrum. Kort daarop werd hij door de twee minderjarigen belaagd. De man wilde zijn geld nog terughalen, maar één van de verdachten trok een mes en dus koos de 61-jarige Alphenaar eieren voor zijn geld.

Stadgenoten hielden afgelopen week een inzameling, waarmee de man (ruimschoots) werd gecompenseerd voor de naar verluidt 150 euro die hij aan het jeugdige tweetal had moeten afstaan.