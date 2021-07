Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag doorgereden na een ernstig ongeluk met een scooter op de Burgemeester Colijnstraat in Boskoop. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond.

De vrouw zat als passagier op de scooter, die rond 2.00 uur in aanrijding kwam met een auto. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de Burgemeester Colijnstraat, waaronder een mobiel medisch team per traumahelikopter.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de scooter raakte gewond. Hij is door ambulancepersoneel gecontroleerd.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De bestuurder van het andere betrokken voertuig is na het ongeval doorgereden.

De auto werd later op een parkeerplaats bij de brandweerkazerne aan het Torenpad aangetroffen en is door de politie in beslag genomen.