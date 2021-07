Een arrestatieteam is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt vanwege een verdachte situatie aan de Laag Boskoop ter hoogte van de Parklaan in Boskoop.

Meerdere agenten met kogelwerende vesten werden rond 0.30 uur ingezet na de melding van een verdachte situatie. Een aantal personen werd staande gehouden.

Na onderzoek werd echter niets verdachts aangetroffen, zegt woordvoerder Marieke Maas van de politie.