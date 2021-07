Een 45-jarige man uit Bodegraven is aangehouden voor de zware mishandeling van een vrouw in een woning aan de Karel Doormanstraat donderdagmiddag. De vrouw raakte zwaargewond tijdens een ruzie. Vermoedelijk gaat het om een conflict in de relationele sfeer, meldt de politie vrijdag.

De politie kreeg donderdag rond 15.00 uur een melding over een steekpartij in de woning. Bij de ruzie raakten een vrouw en haar zoon gewond. De vrouw liep meerdere verwondingen op. Beiden moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen, maar zijn inmiddels weer thuis.

De 45-jarige verdachte werd donderdagmiddag aangehouden op de Buitenkerk in Bodegraven. Ook hij was gewond en is door de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van de mishandeling.

De schrik zit er bij veel buurtbewoners goed in omdat drie jaar geleden in de straat naast de Karel Doormanstraat, de Trompstraat, ook een steekpartij heeft plaats gevonden. Hierbij bracht een 42-jarige man zijn 35-jarige vrouw, moeder van drie jonge kinderen, met 72 messteken om het leven. Veel bewoners leefden met het gezin mee. Er werden bloemen bij het huis neergelegd. De burgemeester kwam toen de wijk in om met bewoners te praten.