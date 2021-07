Bij een steekpartij in Bodegraven is vanmiddag een persoon zwaargewond geraakt. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Niet bekend is hoe ernstig het slachtoffer er precies aan toe is. Dit gebeurde op de Karel Doormanstraat. Er zou een aanhouding zijn verricht.

Nog onduidelijk is wat er precies aan vooraf ging en hoeveel personen betrokken zijn. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om meerdere gewonden, hoeveel is niet bekend.