Alphen is wel gewend aan megajachten die over de Oude Rijn langsvaren, toch blijft het elke keer weer een spectaculair gezicht.

Met passen en meten werd donderdagmorgen door twee sleepboten het 52 meter lange megajacht Gallant Lady door de Albert Schweitzerbrug geloodst. Het Amerikaanse schip was onderweg naar de scheepswerf van Koninklijke De Vries in Aalsmeer voor onderhoud.

Met haar 52 meter lengte is de Gallant Lady nog een betrekkelijk klein schip. In april passeerde een superjacht van liefst 94 meter Alphen, Boskoop, Waddinxveen en Gouda. De zeven smalste bruggen in Alphen moesten toen handmatig geopend worden. Voor schepen van het formaat Gallant Lady gebeurt dat normaliter op afstand.