De GGD Hollands Midden begint vanaf maandag 2 augustus met prikken zonder afspraak. Iedereen die nog geen eerste coronaprik heeft gehad, kan binnenlopen voor een vaccin.

Spontaan langskomen kan op alle vaccinatielocaties in de regio. Doordeweeks is de inloop open van 9.00 tot 12.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 13.00 uur. Vaccineren zonder afspraak is alleen mogelijk voor de eerste prik.

De GGD wil deze mogelijkheid aanbieden om het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken zich te laten vaccineren. Inwoners die al een afspraak ingepland hebben voor de eerste prik, hoeven daar niet op te wachten, maar mogen ook voor die tijd al langskomen. Dat kan omdat voor deze groep al een vaccin is gereserveerd.