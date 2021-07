De Limesvlag wappert sinds woensdag in Alphen aan den Rijn, thuisplaats van Museumpark Archeon. Op het congres van de Unesco in China is gisteren besloten de resten van de Romeinen langs de Rijn tussen Katwijk en het Duitse Remagen de status van Werelderfgoed te geven. Limes is de grens en verdedigingszone van het Romeinse Rijk.

Dat wil zeggen dat ze extra beschermd zijn en dat er een bordje Werelderfgoed bij gezet mag worden. De Rijn vormde de noordgrens (limes) van het Romeinse Rijk en het Romeinse leger had hier een kralenketting aan verdedigingsforten gebouwd waar soldaten gelegerd waren. Een zo’n fort stond grofweg op het huidige Rijnplein in Alphen, toen Albanianae geheten.