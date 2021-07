Een 62-jarige man is dinsdagavond aangehouden in Nieuwveen omdat hij twee keer met een jachtgeweer zou hebben geschoten. Dat meldt de politie woensdag. Niemand raakte gewond.

De politie kreeg rond 17.00 uur een melding dat er op het Blokland geschoten was.

Een jongen was tijdens het uitlaten van een hond in een weiland beland. De verdachte zou in de lucht hebben geschoten, mogelijk om de jongen van zijn land te verjagen.