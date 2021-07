De gemeente Nieuwkoop komt met een 'loket voor oplossingen'. Een plek waar inwoners met allerlei vragen terecht kunnen.

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn geeft een voorbeeld. "Er kwam laatst een vrouw aan de balie, die zei dat haar wasmachine het niet meer deed. Volgens onze servicenormen moet zo'n gesprek binnen dertig seconden worden afgewikkeld. Maar het gaat helemaal niet om die wasmachine. Er zit regelmatig heel iets anders achter. We moeten ervoor zorgen dat die vrouw terecht kan bij de instanties waar ze moet zijn. Dat ze goede zorg krijgt, als ze die nodig heeft en dat de wijkagent een keer langskomt om te kijken of alles goed gaat."

Zo'n loket voor oplossingen is niet bedoeld om alle problemen van inwoners op te lossen, benadrukt de burgemeester. "We zijn als overheid geen geluksmachine. Maar soms komen er mensen aan de balie die 'personen met verward gedrag' genoemd worden. Wij vragen ons af of ze dat wel zijn. En of het niet beter is om deze mensen even bij de hand te nemen om hen door het hele bos van bureaucratie de weg te laten vinden."