In het midden van de dijk tussen de Kerkweg en de Tempeldijk in Reeuwijk is maandagochtend een gat ontstaan. Een aantal weilanden in Reeuwijk is onder water gelopen. De Tempeldijk is afgesloten.

Uit een sloot is water naar de lager gelegen weilanden gelopen. De brandweer, het Hoogheemraadschap en omliggende bedrijven zijn bezig om het gat te dichten.

Boeren in de omgeving zijn opgeroepen om hun vee te verplaatsen, maar er staan nog steeds koeien op de doorgebroken dijk. Voor zover bekend zijn er nog geen woningen of boerderijen ontruimd, zegt een woordvoerster van de brandweer.

De hulpdiensten hebben opgeschaald naar GRIP 1, wat inhoudt dat de bron wordt bestreden. Inmiddels is er ook een politiehelikopter geland.