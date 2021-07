De verontwaardiging in Alphen is groot, nadat een man vrijdagmiddag bij de ING-pinautomaat aan de Castellumstraat is beroofd van zijn geld. Onder bedreiging van een mes stond hij een bedrag af dat hij moeilijk kan missen. En dus is Lissy Noorlander een inzamelactie begonnen en trekt de stad massaal de portemonnee.

Als de Alphense Marian Noorlander hoort van de beroving, begint haar bloed te koken. "Wat een twee stoere jonge jongens zeg, om iemand te beroven van 150,00 euro bij de ING-bank in het centrum", schrijft ze op de Facebook-pagina Allemaal Alphenaren. "Deze man moet daar wel de hele maand mee rondkomen." De schrik zit er goed in bij de man, volgens Noorlander. "Weet je wat stoer is? Om het in een envelop bij de politie te brengen! Besef wat jullie gedaan hebben."

Er wordt flink gereageerd onder het Facebook-bericht. Vervolgens startte Lissy Noorlander een inzamelactie. Alphenaren trekken met liefde de portemonnee, blijkt al snel. De teller staat inmiddels op 863,00 euro na 75 donaties. Eén keer werd zelfs 150 euro overgemaakt.

"Alle donaties zullen contant gedoneerd gaan worden aan meneer", bericht Lissy Noorlander op Facebook. "Ik zal zorgen dat hoe dan ook dit bedrag bij meneer terecht zal komen." En aan het einde van de zaterdagochtend: "Ik ga zo het bedrag dat nu toe is opgehaald brengen naar meneer. Jullie zijn geweldig!"