Wijkagenten in de gemeente Nieuwkoop maken zich zorgen, omdat het aantal woninginbraken de laatste maanden nogal is gestegen. Daarom komen politie en gemeente (online) met tips om inbraak te voorkomen.

De eerste vier maanden van dit jaar, zo blijkt uit politiecijfers, is binnen de gemeente Nieuwkoop geen inbraak gemeld. In mei was het opeens viermaal raak en vorige maand vijfmaal. Voor deze maand staat de teller op minstens drie: tweemaal in Noorden en één keer in Ter Aar. Of dit alle inbraken zijn is onduidelijk, want niet iedereen doet aangifte, zeker als er niks is meegenomen.

Gordijnen

De wijkagenten raden aan geen ladders of ander materiaal in een tuin te zetten waarmee inbrekers makkelijk een raam kunnen bereiken. En ramen open laten staan, ook als je maar even van huis bent, is helemaal uit den boze. Ook raden zij aan deuren altijd op slot te doen en de gordijnen niet helemaal te sluiten als personen voor langere tijd van huis zijn. Goede buitenverlichting en lampen die binnen op verschillende tijdstippen aanspringen maken inbrekers ook schuw.

Volgens de politie moeten mensen die getuige zijn van inbraak of onraad ruiken niet schromen om te bellen met noodnummer 112.