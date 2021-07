De politie is op zoek naar twee verdachten van een beroving aan de Castellumstraat in Alphen aan den Rijn.

De politie roept op uit te kijken naar twee jongens van ongeveer vijftien of zestien jaar. De eerste verdachte is lichtgetint en heeft zwart haar, hij draagt een lichtgrijze joggingbroek, een wit T-shirt met een zwarte sweater en is 1m55 meter lang.

Zijn handlanger draagt zwarte kleding van het merk adidas. Het tweetal zou zijn gevlucht in de richting van de Molenvliet.