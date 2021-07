De donderdag plotseling afgesloten onderdoorgang van de Koningin Julianabrug in Alphen, bij de Hooftstraat, blijft nog twee weken dicht. Dit meldt de gemeente Alphen.

Bij gepland onderhoud aan een fietspad op de brug zijn bij het wegfresen van het wegdek scheuren in de constructie ontdekt. In opdracht van de gemeente Alphen wordt na het weekend gestart met het stutten van de onderdoorgang, zodat deze over twee weken weer open kan voor alle verkeer. Dat zal voorlopig moeten omrijden. Auto's mogen wel over de Julianabrug (in één richting) blijven rijden.

Volgens de gemeente is er geen acuut instortingsgevaar. De onderdoorgang en een lesruimte van de sportschool naast de brug zouden 'uit voorzorg' zijn gesloten.

Scheur

In het fietspad bleek een flinke scheur te zitten. De gemeente (eigenaar van de brug) heeft nu een bureau in de arm genomen om onderzoek te doen naar de verdere staat van de brugconstructie bij de Hooftstraat. Dat duurt zes weken. Of er ook onderzoek wordt gedaan naar andere delen van de brug is onduidelijk.

In 2011 moest de brug al eens plots (volledig) dicht vanwege instortingsgevaar. Later is de brug opgeknapt en in 2015 werd een nieuw brugdek geplaatst. Dat ging gruwelijk mis. Het brugdek en de kranen waarmee het vanaf pontons op de Oude Rijn werd getakeld vielen op huizen en winkels aan de Hooftstraat. Het opruimen van de ravage duurde maanden. Enkele woningen en winkels moesten gesloopt en herbouwd worden.