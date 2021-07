Het blijft kwakkelen met afval in de gemeente Alphen. Alwéér uiten bewoners hun ongenoegen op sociale media. Dit keer omdat het Europapark een zooitje is.

"In het begin van corona was er een toename van zwerfafval, maar het ging de laatste tijd juist heel goed in het Europapark. Mede vanwege de aandacht en de inzet van de gemeente, de Schone Buurt Coaches, het Jongerenwerk en de inzet van de club Alphen Schittert die daar maandelijks schoon maakt", vertelt communicatieadviseur Carola Visser van de gemeente.

Zo gefikst

Leendert van Rijswijk vindt het vooral onbeschoft. Zijn bericht op Facebook lokte opnieuw tientallen reacties uit, zoals het zo vaak gaat op gezamenlijke Alphense accounts. "Leuk die hangjongeren, maar wat maken ze er een bende van elke keer. Nu netjes geprikt, maar morgen ligt het weer vol", reageert hij. Alphen is daarom opnieuw een actie begonnen: 'Zo Gefikst'.

"Er staan voldoende prullenbakken, maar wij zien regelmatig vervuiling bij de hangplek daar. Daarom is onlangs de actie gestart, waarbij we iedereen die gebruikmaakt van het Europapark aanspreken op het netjes weggooien van hun afval", aldus Visser. Van Rijswijk: "Het is gemakzucht onder jongeren. Neem het gewoon mee terug naar huis of ruim het op."