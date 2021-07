Een 65-jarige Alphenaar is op dinsdag 13 juli door de politie staande gehouden in Zeewolde met in zijn vrachtwagen 70 kilogram cocaïne en een kleine hoeveelheid heroïne. Dat meldt Thomas Aling, politiewoordvoerder van de Landelijke Eenheid. De drugs vertegenwoordigen een straatwaarde van zo'n 3,5 miljoen euro.

De drugstruck werd die dinsdagavond om 19.20 uur onderschept door meerdere eenheden van de politie en door hen gedirigeerd naar het terrein van Bakker Logistiek in Zeewolde. De politie wist dat de truck mogelijk drugs vervoerde.

Politiewoordvoerder Aling: "Wij benadrukken dat het transportbedrijf waar wij de truck hebben doorzocht, niets te maken heeft met het transport. De politie heeft slechts gebruik gemaakt van hun laad- en losdock."

Tijdens het lossen bleek de geloste lading niet te kloppen met de laadpapieren en werden er meerdere dozen met onbekende inhoud door agenten in politiebusjes overgeheveld. Na een paar uur werd de vrachtwagen in een colonne van politieauto's naar een andere locatie gereden.

De chauffeur, een 65-jarige man uit Alphen aan den Rijn, werd ter plekke aangehouden op verdenking van het vervoeren van verdovende middelen.

Inmiddels is bekend dat hij 70 kilogram cocaïne en een kleine hoeveelheid heroïne vervoerde. Naast de trucker is er nog niemand aangehouden in deze zaak. De politie wil verder nog niets kwijt. "Het onderzoek loopt nog gewoon door."