Bij een verkeersongeluk op de Hoogeveenseweg in Hazerswoude-Dorp zijn woensdagavond vijf gewonden gevallen, bevestigt een woordvoerder van de brandweer aan NU.nl. Een van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk was mogelijk een hond die de weg overstak.

Bij het ongeluk in het Zuid-Hollandse dorp waren drie auto's betrokken, laat de woordvoerder weten. Een van de auto's kwam in de sloot terecht. De politie doet nog onderzoek naar de precieze rol van de hond in het ongeluk. Mogelijk stak de hond over, waardoor een automobilist moest uitwijken.

De brandweer is ter plekke en er is een traumahelikopter opgeroepen. Het is nog niet bekend hoe het gaat met het slachtoffer dat naar het ziekenhuis is vervoerd. De hond is gewond geraakt, voor hem wordt op dit moment gezorgd. Er hoefde geen dierenambulance te komen.