Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in het Groene Hart neemt weer toe. De meeste liggen in het St. Antonius Ziekenhuis, waar inmiddels alweer een aparte COVID-19-afdeling is geopend.

"We hebben maar één dag, eind juni, helemaal geen COVID-19-patiënten in het ziekenhuis gehad", zegt Rianne Beukelman van het St. Antonius Ziekenhuis. "Nu de cijfers oplopen is het efficiënter en overzichtelijker om de coronapatiënten bij elkaar op dezelfde afdeling te verplegen, in plaats van in 'isolatieboxen' op de andere afdelingen. We hebben op de heropende cohort ruimte voor negen patiënten. Op dit moment liggen er zes."

In het Groene Hart Ziekenhuis liggen op dit moment zeven coronapatiënten maar geen enkele op de ic. Het is, zo zegt een woordvoerder, nog niet nodig om de speciale COVID-19-afdeling, die vorige maand juist werd gesloten, weer te heropenen. "Patiënten met corona worden in isolatie opgenomen op reguliere verpleegafdelingen."

Vanaf 7 juni heeft het GHZ een aantal maatregelen versoepeld. Het ziekenhuis zegt de ontwikkelingen in de gaten te houden, maar gaat nog niet over tot het aanscherpen van de maatregelen.

Het Alrijne Ziekenhuis ziet eveneens een lichte toename van het aantal COVID-19-patiënten. Het Netwerk Acute Zorg West, dat voor alle ziekenhuizen in Midden-Holland de acute zorg bijhoudt, zegt dat het om een toename van tien patiënten in de hele regio gaat. "Op dit moment is deze capaciteit toereikend. Elk ziekenhuis bepaalt zelf hoe de afgesproken capaciteit wordt ingericht. Dit kan zijn op een aparte COVID-19-afdeling of in aparte isolatiekamers op de verpleegafdelingen", zegt Marriëlle Bakker van het netwerk.

"In de ziekenhuizen zien we vooral opnames van mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Het aandeel jongeren (19-30) is in onze regio nog klein. Het grootste deel van de patiënten (IC en kliniek) is tussen de 50 en 70 jaar."