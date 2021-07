Een 28-jarige Alphenaar zit in de cel omdat hij wordt verdacht van drugshandel en verboden wapenbezit.

De man werd vorige week aangehouden, toen agenten een inval deden bij een woning aan de Orionstraat in de Alphense wijk Ridderveld. Onlangs is zijn hechtenis door de rechter-commissaris met 14 dagen verlengd, meldt het Openbaar Ministerie.

De Alphenaar had volgens het OM meerdere soorten drugs in bezit. Welke wapens hij in huis had, heeft het OM niet bekendgemaakt. "Meer kunnen we op dit moment niet melden, omdat het onderzoek nog loopt", verduidelijkt een woordvoerder.