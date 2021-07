Het Total-tankstation langs de A12 bij Bodegraven gaat in september onder de hamer. Het is een van de 25 pompstations langs snelwegen in ons land, waarvan dit jaar de huurrechten worden geveild. De veiling vindt plaats op 8 september.

Sinds 2002 worden elk jaar wel tankstations langs snelwegen geveild, om er voor te zorgen dat er meer concurrentie komt. De hoogste bieder mag het tankstation langs de A12 15 jaar exploiteren. De openbare veilingen leveren de overheid jaarlijks miljoenen op.

Het is niet de eerste keer dat het pompstation bij Bodegraven mogelijk van eigenaar verandert.