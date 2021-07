Het bestuur van de VVD Bodegraven-Reeuwijk is dinsdagavond per direct opgestapt. Aanleiding is een meningsverschil met een fractielid "over wat integer en betrouwbaar handelen is", schrijft voorzitter Lou Harten in een kort persbericht.

"Het bestuur wil en kan hier verder niet de verantwoordelijkheid voor dragen en heeft het regiobestuur gevraagd de bestuurstaken per direct over te nemen", aldus Harten.

Met welk fractielid het bestuur het geschil had en waar dit precies over ging, verklaart het bestuur niet nader.

"Uiteraard gaan wij als fractie het gesprek met elkaar aan welke gevolgen of conclusies hieraan moeten worden verbonden", laat fractievoorzitter Willem Zuyderduyn weten in een schriftelijke reactie.