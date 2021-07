Een aantal Alphense agenten is in quarantaine gegaan omdat zij afgelopen weekeinde mogelijk met corona besmet zijn door een minderjarige. De politie wil desgevraagd niet zeggen om hoeveel agenten het gaat en doet ook geen mededelingen over de woonplaats en de leeftijd van het meisje.

Op Facebook meldt de politie het incident. Agenten zouden naar een huis zijn gegaan waar het meisje woonde, omdat bekenden bang waren dat ze zichzelf iets zou aandoen. De rechter had al geoordeeld dat ze naar een instelling moest, maar dat wilde ze niet.

Toen de agenten eenmaal in de woning waren, weigerde het meisje mee te gaan. Zij mishandelde één agent en bedreigde collega's. Uiteindelijk lukte het de minderjarige naar het politiebureau te brengen. Eenmaal in de cel beweerde het meisje corona te hebben en nu wellicht de agenten te hebben besmet.

Op doktersadvies zijn de betrokken agenten vervolgens in quarantaine gegaan. Hoe lang zij afgezonderd moeten blijven, wil de politie niet zeggen. De politiemedewerkers hebben tegen de jongedame aangifte gedaan vanwege mishandeling en bedreiging.