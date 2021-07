Een 53-jarige automobilist uit Leiderdorp heeft zijn rijbewijs moeten inleveren nadat hij zondagavond met een slok op zijn oldtimer tegen de vangrail van de N11 bij Bodegraven reed.

Getuigen zagen het gebeuren, zagen de man uitstappen en vervolgens doorrijden. Agenten troffen de Leiderdorper in Bodegraven aan en lieten hem blazen. De bestuurder had bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

Doorrijden mocht dus niet en was ook niet handig, gezien de schade aan de oldtimer. Die is weggesleept.

De politie meldt dat de man ook nog een prent kreeg voor op straat plassen.