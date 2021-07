De fietsendief verlegt zijn aandacht van de gewone fiets naar de e-bike. Vooral in Alphen loop je het meeste risico op diefstal.

Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) en databureau LocalFocus. Dat meldt ook dat de diefstal van gewone fietsen juist behoorlijk afneemt.

In het gehele Groene Hart werden in de eerste helft van dit jaar 215 e-bikes gestolen, tegen 130 in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging met 65 procent. Vooral in Alphen is het raak. Daar werden in de eerste helft van 2021 44 van deze populaire fietsen ontvreemd, tegen 48 in de eerste zes maanden van 2020. Omgerekend zijn hier dit jaar al 7,8 e-bikes per 10.000 inwoners gestolen. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde van 6. Ook Waddinxveen (6,2) en Gouda (6) scoren hoog.

Tegenover deze stijging staat een afname van de diefstal van gewone fietsen. Werden in de eerste zes maanden van vorig jaar nog 465 rijwielen ontvreemd, in de eerste helft van dit jaar 287. Ook hier voert Alphen met 96 diefstallen de lijst aan, gevolgd door Gouda met 77.

Track & Trace

Jeroen Snijders Blok, voorzitter van S.A.F.E., noemt de ontwikkelingen 'verontrustend'. "Het aantal aangiftes van e-bikediefstal neemt exponentieel toe in Nederland." De organisatie pleit voor betere preventie en registratie van e-bikes. "E-bike-bezitters kunnen zelf al veel doen, bijvoorbeeld door twee sloten te gebruiken. Ook een track & trace monteren op een fiets blijkt effectief. Van de gestolen fietsen met dit systeem wordt 80 procent teruggevonden."

Als voorbeeld noemt Snijders Blok een recente diefstal in Zeist. Op de gps-tracker was te zien dat de fiets naar België werd vervoerd. De politie hield drie verdachten aan. Dit zorgde voor het oplossen van de diefstal van honderden tweewielers, waarvan 33 uit Nederland.