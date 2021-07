De provincie Zuid-Holland gaat opnieuw aan het Openbaar Ministerie (OM) vragen of er flitspalen kunnen komen op de kruising van de N207, tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden, en de Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden.

De laatste tijd zijn er op deze trajecten meerdere automobilisten betrapt die met ruim 100 kilometer per uur over de kruising raceten, terwijl daar een limiet van 50 kilometer per uur geldt.

In de buurt van de kruising zijn onlangs ook enkele ongelukken gebeurd. Provinciebestuurder Frederik Zevenbergen schrijft nu in een brief aan Provinciale Staten dat hij geen relatie ziet tussen de recente herinrichting van de kruising (in opdracht van de provincie) en de ongelukken.

Leimuidenaren en verkeerswethouder Yvonne Peters van de gemeente Kaag en Braassem vinden de kruising gevaarlijk. Peters trok aan de bel bij Zevenbergen. De hardrijders noemde ze op Twitter "gevaarlijke idioten".

De provincie wilde al eerder flitspalen in Leimuiden, maar kreeg het OM niet aan haar zijde. Door zelf extra snelheidsmetingen te doen, wil Zuid-Holland het nieuwe verzoek beter onderbouwen. Ook blijft de politie regelmatig controleren, zo is volgens Zevenbergen met de provincie afgesproken.