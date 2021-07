Winkelcentrum De Aarhof krijgt een 'huiskamer van Alphen'. Het pand waar de Esprit zat wordt op korte termijn een plek waar je makkelijk informatie kan inwinnen over het renovatieplan van het winkelcentrum.

Dat meldt ontwikkelaar SB Real Estate, dat het winkelcentrum wil renoveren en twee woontorens wil bouwen. Deze 'sfeervolle, aantrekkelijke ruimte' zal ergens in augustus of september openen. Er worden afbeeldingen van De Aarhof van vroeger én in de toekomst getoond. De huiskamer is waarschijnlijk halve dagen open.

"Het wordt een plek waar je makkelijk ideeën kan indienen, een laagdrempelige ruimte waar je zo inloopt", zegt Marcel Kokkeel van SB. "Dit is zo'n prominent plan voor Alphen. We willen dus graag zichtbaar zijn."