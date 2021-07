Slaagt de gemeente Alphen er niet in om een geschikte uitbater te vinden voor theater Castellum, dan komt de huidige exploitant, Castellum BV, weer in beeld.

Dat heeft cultuurwethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) gezegd tijdens de gemeenteraad van donderdagavond. Daarin moest de raad 'ja' zeggen tegen het voortzetten van de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe exploitant van het theater aan het Rijnplein.

Een meerderheid deed dat, ondanks een ultieme poging van D66, RijnGouweLokaal en SP om de zoektocht naar een nieuwe uitbater onmiddellijk te staken. Een zoektocht die volgens het woeste personeel van het theater te lang duurt.

Plussen

"Het gaat vrijwel nooit goed, een theater in commerciële handen laten vallen", zei Iris van de Kolk (SP). Maurits de Vries (D66): "We hebben de verbouwing juist gedaan omdat we het zat zijn om bij te plussen. Dan moeten we Castellum BV een kans geven."

Er moet al jaren geld bij bij het theater en dat is de politiek beu. Om het gebouw meer rendabel te maken, is in 2019 besloten tot een verbouwing (2,6 miljoen euro). Tijdens die verbouwing bleek het pand niet brandveilig, waardoor er opnieuw verbouwd moest worden (3,6 miljoen euro, totale kosten dus 6,2 miljoen, -red.) en het nu nog dicht is.

Er zijn twee commerciële partijen die meedingen. Haken zij af, dan komt Castellum BV, waar de gemeente volledig aandeelhouder van is, tóch weer in beeld, aldus Van Zuylen.