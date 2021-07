Een belangrijke stap in de renovatieplannen rond winkelcentrum De Aarhof. Een meerderheid van de gemeenteraad van Alphen heeft ingestemd met de aankoop van de te bouwen parkeergarage (5,5 miljoen euro). De raad heeft nu tegen alle facetten van het plan 'ja' gezegd.

De bouw en aankoop van de parkeergarage (220 plekken) was onderdeel van een 'package deal' met ontwikkelaar SB Real Estate. Die wil De Aarhof renoveren en voorzien van twee woontorens. Alphen zou de parkeergarage dan kopen: het wil de exploitatie in eigen beheer hebben.

Op dat deel van het plan was van meet af aan kritiek. Fracties vonden het vreemd dat Alphen deze deal heeft gesloten. Want waarom kan de projectontwikkelaar dit niet zelf bekostigen? Ook op het exploitatieplan was kritiek. Na eerdere kritiek besloot SB een miljoen bij te dragen, waardoor de garage nu 5,5 miljoen kost.

Woonforte

Even hing de aankoop donderdagavond aan een zijden draad: coalitiepartij GroenLinks zei 'nee' tegen het voorstel. "Als Woonforte een complex bouwt, moeten zij het parkeren ook zelf regelen. Ook is bezuinigd op laadpalen, dat is allesbehalve toekomstbestendig", zei raadslid Marijke Kottenhagen.

Verantwoordelijk wethouder Gerard van As sprak met duidelijke taal: "Niemand wilde de Aarhof hebben. Tot HAL zich meldde. Doen we dit niet, dan is het klaar met het stadshart. De parkeergarage is de enige concessie die we doen." Een meerderheid van de raad was het met hem eens. De raad heeft nu tegen alle facetten van het plan 'ja' gezegd.

Onder de rechter

Een deel van de oppositie wilde het parkeergaragedebat helemaal niet voeren donderdagavond. Dit omdat het Aarhof-renovatieproject op het bureau van de rechter ligt. In september is er een kort geding, aangespannen door advocaten van ontwikkelaar Porta Prima, die vindt dat er sprake is van een verplichting tot aanbesteding en dat er sprake zou zijn van staatssteun aan SB. Ook is er bij de Europese Commissie een klacht ingediend.

"Ik denk dat de rechter daar heel snel korte metten mee maakt. We besteden niks aan en liggen hier echt niet wakker van. Rechtszaken hebben geen zin", aldus Van As.