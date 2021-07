Erik van Heijningen (59) uit Dordrecht wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Van Heijningen volgt per 1 september Christiaan van der Kamp op die na tien jaar burgemeesterschap directeur wordt van de Omgevingsdienst Haaglanden.

Van Heijningen was vanaf 2011 tot en met 2014 waarnemend burgemeester in de gemeenten Cromstrijen, Middelburg en Hellevoetsluis. Daarvoor was hij van 2003 tot 2011 lid van het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Verder was hij van 1998 tot 2003 wethouder in de gemeente Dordrecht en daarvoor vijf jaar officier van justitie in Rotterdam. Momenteel is Van Heijningen staatsraad bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Jan Vergeer (CDA) laat namens de gemeenteraad weten erg tevreden te zijn met de voordracht: "De heer Van Heijningen voldoet precies aan het profiel dat wij als gemeenteraad voor ogen hadden. Hij is al drie keer eerder waarnemend burgemeester geweest, heeft ervaring met gemeenten die financiële zorgen hebben en heeft de juridische bagage om in de aanpak van de complotdenkers stevig door te pakken. Maar bovenal is het een persoonlijkheid waarvan wij verwachten dat hij de rol van burgervader met verve zal vervullen. Wij wensen de heer Van Heijningen van harte welkom in onze prachtige gemeente."