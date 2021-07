In de Molukse wijk in Alphen wordt zaterdag 4 september een beeld onthuld. Het is bedoeld als eerbetoon aan de eerste generatie Molukkers die 70 jaar geleden naar ons land (en dus ook Alphen) kwamen.

De komst van het beeld is enkele jaren geleden al aangekondigd. "Het is al gegoten en we hebben nu ook de noodzakelijke 50.000 euro grotendeels bijeen", meldt Alphenaar Marcel Wattimury. Hij is voorzitter van stichting Kaju Putih, die wil ook een speciale wandelroute maken met uitleg over de geschiedenis van de Molukkers.