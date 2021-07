Een auto in Ter Aar is in de nacht van dinsdag op woensdag in de sloot beland. Vanaf de Ringdijk reed de auto rechtdoor, in plaats van met de bocht mee.

De bestuurder is na het ongeluk niet aangetroffen in de auto. Een duikersteam ging nog wel op zoek, maar tot op heden zonder resultaat.

Een berger takelde de auto uit de sloot.