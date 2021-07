In Bodegraven zijn er dinsdag rond 16.40 uur twee automobilisten op elkaar gebotst bij de oversteekplaats op de Broekveldselaan. Een automobilist botste op zijn voorganger, die vermoedelijk vaart minderde voor andere weggebruikers.

De automobilist had waarschijnlijk niet door dat zijn voorganger aan het afremmen was. De brandweer en politie waren snel ter plaatse bij de plek van het ongeluk. Door de botsing ontstond er een lek bij een van de auto's, waardoor er vloeistof op de weg kwam. Een ambulance is ter plaatse om de inzittenden te controleren op hun verwondingen.