De gemeente Alphen moet in september voor de rechter verschijnen. Onderwerp van gesprek bij een kort geding: de aanbesteding van het grote renovatieproject van winkelcentrum De Aarhof.

Het project - de renovatie van het winkelcentrum, de bouw van twee woontorens en een parkeergarage - wordt uitgevoerd door SB Real Estate en HAL Holding. Projectontwikkelaar Porta Prima uit Alphen, dat ook wel een oogje had op de prestigieuze klus, vindt dat er sprake had moeten zijn van een verplichting tot aanbesteding.

Dat is niet gebeurd. Volgens de gemeente Alphen had dit ook helemaal niet gehoeven. Onzin, aldus Porta Prima. De advocaat van die partij spande een kort geding aan.

De zitting is in september. ,,Ons advocatenkantoor AKD houdt zich hier verder mee bezig”, aldus de gemeente. Porta Prima, dat nauwe banden heeft met actiecomité De Stem van Alphen, beschuldigt de gemeente ook van staatssteun: de grond zou te goedkoop verkocht zijn.

,,Dit is door zowel de interne jurist als door AKD beoordeeld en de conclusie is dat dit niet het geval is”, meldt de gemeente. AKD kon onlangs in een rapport nog niet concluderen of er sprake van staatssteun was. Donderdag is er een politiek debat over het plan.