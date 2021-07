Alphen krijgt een 'zangfietspad'. Een speciaal fietspad, waar je ongegeneerd de longen uit je lijf mag zingen. "Veel fietsers willen graag zingen, maar voelen schroom om dat ook daadwerkelijk te doen."

Het is lekker weer, de vogeltjes fluiten en je bent hartstikke vrolijk. Het liefst zou je met volle overtuiging een nummer van je favoriete artiest inzetten. Maar doe je dat ook? Je vindt het toch een beetje gek. Een Alphense vrouw heeft daarom het initiatief genomen om een zangfietspad te openen.

Op donderdag 15 juli gaat dat gebeuren en worden er twee zangfietsborden feestelijk onthuld. Het pad is dan 'officieel geopend'. Wethouder Gert-Jan Schotanus en kinderburgemeester Safae zullen dit samen met de initiatiefneemster doen, uiteraard op de fiets.

Zo'n pad is niet helemaal nieuw. In 2013 experimenteerde kunstenaar Mapije de Wit er voor het eerst mee in Amsterdam. 'Geen vreemde pauzes meer omdat er iemand langs fietst', staat daar nog altijd op. Inmiddels zijn de borden te vinden in negen verschillende gemeenten, Alphen wordt de tiende.

"Deze aanvraag kwam een tijdje geleden al, maar door corona heeft het allemaal wat langer geduurd. Wij vonden het gelijk leuk", vertelt Carola Visser van de gemeente Alphen aan den Rijn. Er werd besloten om het Ravelijnpad, ter hoogte van de Compierekade, om te dopen tot zangfietspad. "Daar is het lekker rustig en hoef je geen rekening te houden met automobilisten. Gewoon een lekker pad om te zingen dus."

Of er straks uit volle borst Vandaag is Rood en Bloed, Zweet en Tranen wordt gezongen, moet nog blijken. "De ervaring is dat het in andere gemeenten wel werkt. Ik denk dat bijna iedereen wel eens de neiging heeft om lekker te zingen op de fiets. Dit bord zegt meer: joh, doe het gewoon."