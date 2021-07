Door een enorme brand bij Groenland Kip in Bodegraven is er een grote hoeveelheid rook vrijgekomen in de regio. Dat leidt tot verminderd zicht. Daarom heeft Rijkswaterstaat een snelheidsbeperking ingesteld op de N11 en de A12.

"Let op de matrixborden", luidt het advies.

Rond 8.45 uur werd een NL-Alert verzonden in Bodegraven en omgeving. De brandweer adviseerde daarbij om binnen te blijven en bij het ruiken van rook ook de ramen en deuren te sluiten.