Er komt vanuit Den Haag geen onderzoek naar manipulatieve enquêtes over windenergie. Dat meldt Dilan Yeşilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

SP-Kamerlid Renske Leijten had daar wel om gevraagd, naar aanleiding van alle commotie in Alphen. Een enquête van de gemeente over duurzame energie, in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES), riep weerstand op. Volgens onder meer dorpsoverleggen en de lokale SP waren de vragen sturend, tendentieus, manipulatief en niet-representatief.

Onzin, aldus de gemeente Alphen en onderzoeksbureau Citisens. Toch kaartte Leijten het in de Tweede Kamer aan. Ze vond dat het ministerie een onderzoek moet doen naar hoe vaak het voorkomt dat de bevolking via volgens haar manipulatie 'instemt' met duurzame energieplannen.

Draagvlak

Daar ziet het ministerie geen aanleiding toe. "Maar ik zal het Planbureau voor de Leefomgeving wél verzoeken te kijken welke conclusies in de RES'en zijn getrokken over draagvlak op basis van participatie." Verder zijn er geen signalen van gemanipuleerde enquêtes en stipt Yeşilgöz-Zegerius het belang van draagvlak en participatie aan.

In Alphen zijn de zoeklocaties voor windmolens, waaronder langs de N11, geschrapt. Samen met de inwoners zoekt de gemeente naar nieuwe plekken.