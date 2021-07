Alphen waarschuwt vastgoedeigenaren dat hun kantoor vanaf 2023 energiezuiniger moet zijn. De normen gaan omhoog, is landelijk besloten. En wie beneden energielabel C scoort, is de pineut. Het kantoor mag dan simpelweg niet meer worden gebruikt.

Samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (milieudienst) waarschuwt de gemeente vastgoedbezitters nu al aan de slag te gaan om dergelijke problemen te voorkomen.