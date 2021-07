De petitie tegen de mogelijke komst van een weg door het Zaanse Rietveld is overbodig en onnodig. Dat zegt de Alphense verkeerswethouder Kees van Velzen.

Toen deze weg door de polder tussen de N11 bij Alphen en Boskoop onlangs als optie werd genoemd bij een pakket verkeersmaatregelen, leverde dat geschokte reacties op. Tegen de weg is een petitie gestart, die bijna 4.000 keer is ondertekend.

Sympathiek, maar onnodig, zegt Van Velzen: de weg komt er sowieso niet. "Deze variant is voortgevloeid uit inspraak. Een groep mensen vindt: dit is de oplossing. Onze raad wil dit niet, er is een blokkade op gelegd. In september zullen we definitief besluiten dat deze variant geen optie is."